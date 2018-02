Agente penitenciário é executado em SP

São Paulo, 5 - A Grande São Paulo registrou, entre a noite desse domingo, 4, e a madrugada desta segunda-feira, 5, mais uma sequência de ataques a tiros, que terminou com ao menos duas pessoas mortas e dez feridas. Segundo a polícia, ninguém, foi preso

Entre os mortos está o agente penitenciário Juarez Benedito Ferreira Alves, de 47 anos, que foi atingido por pelo menos 10 tiros, disparados por quatro homens em duas motos. Ele estava de carro, acompanhado de seu irmão, e foi abordado pelos criminosos na Avenida Brigadeiro Faria Lima, região do Parque Cocaia, em Guarulhos. Os bandidos atiraram e fugiram. O agente morreu enquanto recebia atendimento no Hospital Municipal de Urgência e o irmão do policial permanece internado, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

Zona Oeste - Por volta das 22h desse domingo, uma pessoa morreu e três ficaram feridas na Rua General Syzeno Sarmento, região do Rio Pequeno, região oeste da capital paulista. Os feridos foram levados para o Hospital Universitário e o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Zona Sul - Um policial militar que estava de folga foi baleado em um posto de gasolina na Avenida Belmira Marin, região do Grajaú, zona sul de São Paulo. De acordo a policia, dois homens em uma moto atiraram em fugiram. O soldado está internado no pronto-socorro do Grajaú e, segundo o hospital, tem quadro de saúde estável.

Ainda na zona sul da capital paulista, desta vez na região do Campo Limpo, a polícia registrou três casos de vítimas baleadas durante a madrugada. No primeiro, Fabiano Andrade dos Santos, de 24 anos, Bruno Barbosa Cruz, de 19, e um adolescente de 17 anos, foram baleados na Rua Antonio França, no Parque Figueira Grande. Os três foram levados ao Hospital do Campo Limpo e não correm risco de morrer.

Na Avenida Maria Coelho Aguiar, no Jardim São Luis, um homem desceu de um carro e disparou contra dois adolescentes que estavam no estacionamento de um supermercado. Um dos menores foi atingido e levado para o Hospital do Campo Limpo. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Na Rua da Dança Cigana, região do Jardim Vaz de Lima, dois homens que estavam em uma moto atiraram em Michel Romão dos Santos, de 22 anos. Ele foi levado para um hospital da região, mas seu estado de saúde não foi divulgado.