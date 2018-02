Agente penitenciário é baleado ao sair de CDP Um agente penitenciário foi baleado anteontem quando saía do trabalho do Centro de Detenção Provisória do Belém, na zona leste da capital. Dois homens em uma moto passaram atirando nele e em direção a outro agente, que não se feriu, no cruzamento da Avenida Celso Garcia com a Rua Nelson Cruz. Baleado no tórax, o agente foi levado ao Hospital do Tatuapé - seu estado de saúde é estável.