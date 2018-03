Agente de modelos é morto a facadas na zona sul de São Paulo

O agente de modelos Jefferson Luppi Garbeline, de 35 anos, foi encontrado morto na tarde de segunda-feira, 8, num prédio do Itaim Bibi, zona sul de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o agente foi encontrado pela empregada no quarto dele, por volta das 12h30, com marcas de facadas nas costas e na cabeça. O celular e o notebook da vítima não foram encontrados no imóvel.

O caso foi registrado no 15º Distrito Policial e encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.