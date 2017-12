Agente da PF é preso acusado de extorsão A Corregedoria da Polícia Civil prendeu o agente federal Ricardo Lappo em flagrante, sob a acusação de tentar extorquir R$ 2 milhões de um comerciante paulistano. Outros dois federais teriam participado do crime, mas não foram presos. O grupo usou uma picape L200, da Polícia Federal (PF). Eles foram à empresa do comerciante, na Rua Augusta, no centro, afirmando que tinham um dossiê contra a vítima.