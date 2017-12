Agente da Fundação Casa é baleado após fuga de adolescente na USP

A fuga de um adolescente internado na Fundação Casa, durante atendimento médico no al Universitário da Universidade de São Paulo (USP), deixou um agente da instituição ferido no braço na noite desta sexta-feira (30), na zona oeste de São Paulo. O funcionário foi baleado durante a perseguição ao menor, que fugiu para uma comunidade vizinha à universidade.

Segundo a asessoria de imprensa, uma equipe do centro socioeducativo levou cinco jovens para atendimento médico rotineiro, por volta das 20 horas. Um dos jovens teria aproveitado a situação para fugir e foi perseguido por dois agentes, que teriam sido abordados por homens de moto ao retornar. Um dos funcionparios levou um tiro de raspão no braço e foi atendido no hospital da USP.

Ele passa bem e registrou boletim de ocorrência na delegacia. Os outros jovens retornaram ao centro socioeducativo. A Corregedoria da Fundação Casa promete abrir sindicância para investigar as circunstâncias em que ocorreu a fuga.