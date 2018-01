Agente da CPTM atira para imobilizar homem com facão

SÃO PAULO - Um agente de segurança da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) atirou com arma de fogo contra um homem, de idade não divulgada, que bloqueava a passagem dos trens na estação Perus, na zona norte. O episódio ocorreu por volta das 10h desta segunda-feira, 11.

De acordo com a companhia, o homem, que estaria sob o efeito de drogas, invadiu a faixa ferroviária da Linha 7 - Rubi com um facão e uma barra de ferro, com "intenção suicida". Com a chegada do homem, o maquinista conseguiu acionar os freios e evitar o atropelamento.

Em seguida, o homem teria ameaçado o maquinista, que chamou a segurança. Uma equipe que foi ao local disse que ele estava "muito alterado" e não aceitava sair da via nem largar as armas que empunhava.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o rapaz avançando sobre os seguranças, que revidaram com o uso de um choque elétrico. Como a arma não foi suficiente para imobilizá-lo, um deles atirou em seu braço. De acordo com os funcionários, após ser baleado, ele se rendeu.

Foi acionado o socorro e o homem foi encaminhado ao Pronto Socorro de Pirituba, na zona norte. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os agentes foram ouvidos e as imagens gravadas estão sendo analisadas. Assim que estiver em condições físicas, o rapaz baleado também prestará depoimento para esclarecer o ocorrido. O caso foi registrado no 46º Distrito Policial (Perus) como tentativa de suicídio, lesão corporal, resistência e desobediência.