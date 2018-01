Agenda sa Semana

Com curadoria do professor de História do Brasil da USP Pedro Puntoni, a exposição Bandeiras e Bandeirantes: Mito e História lança um olhar sobre o modo de vida dos paulistas nos séculos 17 e 18.{HEADLINE}

Onde: Praça Monteiro Lobato, s/nº, Butantã (Casa do Bandeirante)

Quando: de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, até 17 de outubro Preço: Grátis Informações: 3031-0920

Redes Sociais

Na palestra Redes Sociais: Estratégias, Riscos e Oportunidades, a especialista Martha Gabriel discutirá a influência de plataformas como Twitter, Facebook e LinkedIn no comportamento das pessoas.

Onde: Rua Casa do Ator, 275, Vila Olímpia (Auditório do câmpus da Anhembi Morumbi) Quando: Terça, 19h30 Preço: Grátis Informações: 3847-3050; www.anhembi.br

Livro

O escritor Luis Mir autografa o livro O paciente, que reproduz prontuários, apresenta o roteiro das cirurgias e traz declarações dos especialistas envolvidos no caso clínico de Tancredo Neves.{HEADLINE}

Onde: Avenida Paulista, 2.073, Bela Vista (Livraria Cultura)

Quando: Quarta, 18h30

Preço: Grátis Informações: 3170-4033; livrariacultura.com.br

CinePaterna

O CineMartena, projeto que promove sessões de cinema para mães e bebês de até 18 meses, terá pela primeira vez sessão dedicada aos pais em oito cidades. O filme será escolhido pelo público no site.

Onde: Salas do UCI e Cinemark

Quando: Sábado, 10h30 (Shop. Anália Franco) e 11h (Shop. Market Place) Preço: grátis para os 100 primeiros Informações: cinematerna.org.br