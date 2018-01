Agenda da Semana

Onde: Vão do Museu de Arte de São Paulo - Masp (Av. Paulista, 1578) Quando: 21/9, às 12h30 Preço: Grátis Informações: www.artedeviver.org.br / (11) 3569-6000

No Dia Internacional da Paz, a Fundação Arte de Viver promove uma meditação coletiva em plena Avenida Paulista. O objetivo é mostrar a importância de acalmar a mente mesmo na agitação do dia a dia.

Jornada fotográfica

Ponto de encontro: Monumento à Independência (Parque Independência, s/nº, Ipiranga) Quando: 25/9 às 9h Preço: Grátis Inscrições: (11) 9113-5311 / andredouek@uol.com.br

O histórico bairro do Ipiranga é tema da jornada este mês. Qualquer tipo de câmera é válido, e o participante arca com as despesas de revelação e ampliação das imagens em um laboratório profissional.

Estética

Onde: Casa do Saber - Unidade Jardins (R. Dr. Mário Ferraz, 414) Quando: de 10 a 31/10 (segundas-feiras das 20h às 22h) Preço: R$ 420 Inscrições: (11) 3707.8900

As aulas ministradas pelo professor da FFLCH da USP Marco Aurélio Werle vão abordar dois momentos da história da Estética: a Antiguidade, com Platão e Aristóteles, e a época moderna, com Kant e Hegel.

Arte alemã

Onde: Instituto Goethe (R. Lisboa, 974, Pinheiros) Quando: De hoje até 28/11 (segundas-feiras às 19h) Preço: Grátis Informações: (11) 3296.7000 ou www.goethe.de/saopaulo

O 3.º Ciclo de Pensamento Alemão traz palestras sobre a obra do escritor Franz Kafka (hoje), a escola Bauhaus (3/10 às 19h), o dramaturgo Bertold Brecht (17/10) e o cinema alemão (21/11), entre outros.