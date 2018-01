Agenda da Semana

Onde: Centro Universitário Maria Antônia (R. Maria Antônia, 294, Consolação) Quando: Até 30/9 Preço: Grátis Informações: (11) 3091-4612/ 3091-4938 / 3091-1513

A exposição fotográfica Fronteira, Cenários, de José de Souza Martins, apresenta registros da Amazônia feitos durante uma pesquisa sociológica dos anos 1970 e 1980 sobre conflitos sociais.

Expocachaça

Onde: Mercado Municipal de São Paulo(R. da Cantareira, 306) Quando: De 6 a 11/9, das 13h às 16h30 Preço: Grátis Informações: www.expocachaca.com.br

Na feira, o público vai conhecer 150 diferentes marcas de cachaças em vários estandes no mercado. Para as palestras sobre harmonização e degustação, as inscrições estão abertas a partir de hoje.

Figurinos do Oscar

Onde: Shopping Penha (R. Dr. João Ribeiro, 304) Quando: Até 14/9 Preço: Grátis Informações: (11) 4003-7210 / www.shoppingpenha.com.br

Na mostra Os Melhores Figurinos do Oscar estão réplicas em miniatura dos modelos criados por grandes estilistas para as estrelas de Hollywood nas cerimônias do Oscar de 1954 a 2010.

ExpoAzeite

Onde: Fecomércio (R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista) Quando: 12 e 13/9, das 12h às 19h Preço: Grátis Informações: www.expoazeite.com.br / (11) 3071-2277

Além do lounge DeliFood, onde o público pode degustar novidades do mercado, o Outlet Gourmet vai vender produtos finos a preços reduzidos. Também é possível participar de workshops e concursos.