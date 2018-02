Agenda da Semana

Onde: Faculdade de Educação da USP (Av. da Universidade, 308) Quando: 31/8, 1º e 2/9 Preço: de R$ 20 a R$ 50 Inscrições: geppep@usp.br e paje.fe.usp.br/~geppep/index.htm

São 100 vagas para o 7.º Workshop de Produção Escrita e Psicanálise, que toma as cartas de Abelardo e Heloísa como ponto de partida. As palestras serão ministradas em português e espanhol.

Flores 1

Onde: Orquidário Morumby (Av. Prof. Vicente Rao, 1513) Quando: Em setembro aos sábados (9h às 19h) e domingos (9h às 17h) Preço: Grátis Informações: (11) 5041-2391

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A novidade deste ano do 7.º Festival de Orquídeas é a Phalaenopasis Azul, recém-lançada no mercado. Aos sábados, além do chá da tarde, acontecem cursos de replante e sorteio de arranjos florais.

Escrita Criativa

Onde: Editora Prólogo (R. Bahia, 1.282) Quando: Quintas-feiras, das 19h às 22h. De 1/9 a 24/11 Preço: R$ 900 Informações: prologo@prologoseloeditorial.com.br / (11) 3666-6055

O escritor e cineasta João Silvério Trevisan dá aula nas oficinas de escrita criativa da Editora Prólogo. As inscrições podem ser feitas até o primeiro dia do curso (1/9). São apenas 16 vagas.

Flores 2

Onde: Centro Cultural São Paulo (R. Vergueiro, 1.000) Quando: Quinta e sexta (10h às 20h) sábado e domingo (10h às 18h). De 1 a 4/9 Preço: Grátis Informações: (11) 3397.4002

Além dos mais de 70 arranjos florais japoneses, a mostra Ikebana 2011 promove nos dias 3 e 4 oficina de iniciação ao Ikebana e outra de Shodo (caligrafia japonesa) apenas no dia 3.