Agenda da Semana

Ponto de encontro: Câmara Municipal (Viaduto Jacareí, 100, Bela Vista) Quando: 28/8, das 9h às 17h Preço: Grátis Informações: (11) 3105-2030 ou adouek@prefeitura.sp.gov.br

Com o tema SP nas Alturas, a jornada levará os participantes para fotografar do topo do prédio da Câmara, da Galeria Olido e do Edifício Martinelli. Não é preciso ter equipamento profissional.

Vitrines

Onde: Antonio Bernardo - Espaço Anexo (R. Bela Cintra, 2.063, Jardins) Quando: Até 29/8, de seg. a sex., das 10h às 20h (sáb. até 15h) Preço: Grátis Informações: (11) 3083-5622

Por meio de maquetes coloridas e reproduções em miniatura, o designer de joias Antonio Bernardo faz uma exposição sobre o processo de criação das vitrines das suas lojas pelo Brasil.

Direito ambiental

Onde: Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (R. Java, 425) Quando: 27/8, das 13h às 17h30

Preço: R$ 16 Inscrições: Até 24/8 em www.direitosbc.br

Com palestras de professores e juristas, o 1.º Encontro de Direito Ambiental vai debater o desenvolvimento sustentável nas cidades e os impactos da exploração de petróleo no meio ambiente.

Cinema latino

Onde: Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664) Quando: De 25/8 a 3/11 Preço: R$ 250 Informações: (11) 3823-4780 ou cursos@memorial.sp.gov.br

No curso Estética e Política do Cinema na América Latina, Ismail Xavier, Rubens Machado e Yanet Aguilera analisam a filmografia dos países sul-americanos com exibição de trechos de filmes e debates.