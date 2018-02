Agenda da Semana

Onde: Centro de Convenções Frei Caneca (Rua Frei Caneca, 569) Quando: 20/8, das 10h às 21h Preço: R$ 40 (antecipado) ou R$ 60 Informações: www.beerexperience.com.br.

Além da degustação livre, o 1.º Beer Experience traz lançamentos de cervejas nacionais e importadas. Marcas raras da Itália, Escócia, República Checa e dos Estados Unidos estarão expostas.

Palco Giratório

Onde: Todas as unidades do Sesc na capital, no ABC e em Osasco, Santos e Campinas Quando: Até 28/8 Preço: Até R$ 8 (inteira) Informações: www.sescsp.org.br.

São 15 companhias de teatro, dança e circo que se apresentam no Festival Palco Giratório. Um dos destaques é a peça Cachorro!, inspirada em Nelson Rodrigues, no Sesc Santana, dias 24 e 25, às 21h.

Orquídeas

Onde: Franca Shopping (Avenida Rio Negro, 1.100, centro, Franca) Quando: De 17 a 28/8, das 10h às 22h Preço: Grátis Informações: (16) 3403-0100 / (16) 9217-4052.

Uma das novidades da 13.ª Exposição de Orquídeas de Franca é o SOS Orquídeas: o visitante leva a planta doente para ser avaliada por orquidófilos, que diagnosticam o problema e sugerem tratamento.

Cidade das Abelhas

Onde: Estrada da Ressaca, km 7, Embu das Artes Quando: De terça a domingo, das 8h30 às 17h Preço: R$ 15 Informações: (11) 4703-6460 e (11) 4614-0609.

Em uma área de 150 mil m², as crianças podem praticar "arbelhismo" nas árvores, conhecer um museu apícola e passear dentro de uma colmeia gigante. O estacionamento é gratuito.