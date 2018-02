Agenda da Semana

Onde: Restaurante La Tasca (Av. Carinás, 592, Moema) Quando: 9/8, das 20h às 23h Preço: R$ 95 Informações: (11) 3439-4498 e 2308-1091 / www.restaurantelatasca.com.br

O curso Martes Sabroso, ministrado pelo casal de chefs Mireia Vila Garcia e Mario Augusto Ott, ensina receitas clássicas da culinária espanhola uma terça por mês. A aula de amanhã é sobre paella.

Design brasileiro

Onde: Hall do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2073, Consolação) Quando: Até 26/8 Preço: Grátis Informações: www.idsa.org / www.objetobrasil.com.br ou (11) 3032-7191

Vencedores em 19 categorias do prêmio IDEA Brasil, 87 designers brasileiros expõem projetos que vão desde o redesenho de marcas e produtos famosos até objetos de decoração inovadores.

Underground

Onde: Espaço Concreto (R. Fradique Coutinho, 1209, Vila Madalena) Quando: 23/8, 30/8, 13/9 e 20/9, das 20h às 22h Preço: R$ 200 Informações: (11) 2615-8555

No curso O Underground das Metrópoles - O Lado B das Grandes Cidades, o crítico de cinema Christian Peterman analisa filmes que tenham como tema as metrópoles globais do século 21.

Contato animal

Onde: Espaço Omnisciência (R. Natingui, 508) Quando: 20/8 das 8h30 às 17h30 e 21/8 das 9h às 13h Preço: R$ 360 Informações: 3676-1997 / info@omnisciencia.com.br

A médica veterinária especializada em terapia holística Sheila Waligora ensina como é possível treinar os canais de comunicação com os animais e a natureza por meio da meditação.