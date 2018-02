Agenda da Semana

Onde: Instituto de Estudos Franceses e Europeus de SP (Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.826, 7º andar) Quando: 13/8, às 11h Preço: Grátis Inscrições: (11) 3031-3599 ou contato@ifesp.com.br.

Alexandrine Brami, mestre em Ciências Políticas pela Sciences Po de Paris, dá as dicas de como ingressar na instituição, considerada uma das melhores escolas de estudos sociais da Europa.

Estudos no exterior

Onde: Centro de Eventos São Luís (Rua Luís Coelho, 323, Cerqueira César) Quando: Sábado e domingo, das 13h às 19h Preço: R$ 10 Informações: Tel.: (11) 3853-5127

O 17.º Salão do Estudante oferece informações sobre cursos e intercâmbios em mais de 30 países, incluindo Canadá e Espanha. Destinado a alunos do ensino médio e universitários.

Cidades Criativas

Onde: Oficina Cultural Oswald de Andrade (Rua Três Rios, 363, Bom Retiro) Quando: 4/8, das 10h às 17h (workshop) Preço: Grátis Informações: (11) 3221-5558

No workshop Economia Criativa e Cidades Criativas, a doutora em urbanismo Ana Carla Fonseca fala sobre como as cidades podem se desenvolver com base em um empreendedorismo alternativo.

Mulher 360°

Onde: Avenida Chucri Zaidan, 902, Morumbi Quando: De hoje a 14/8

Preço: Grátis Informações: (11) 3048-7000 e pelo site www.marketplace.com.br

O Shopping Market Place dá início hoje à campanha Mulher 360 Graus. Participantes vão poder conferir, gratuitamente, diversas dicas de saúde, beleza, bem-estar e comportamento.