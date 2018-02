Agenda da Semana

Onde: Instituto Butantã (Av. Vital Brasil, 1.500) Quando: Até 29/7 Preço: R$ 6 (adulto) e R$ 2,50 (crianças). Grátis até 7 anos Informações: www.butantan.gov.br/ferias ou (11) 2627-9536

O Instituto oferece uma série de atividades de férias para crianças. Em Pesquisador por um dia, elas conhecem o trabalho de um biólogo e têm contato com réplicas de espécies de aranhas e serpentes.

Bolsa de estudos 1

Onde: Dançaria Passos & Compassos (R. Afonso Celso, 95 - Vila Mariana) Quando: 28/7, às 18h Preço: Grátis Inscrições: www.passosecompassos.com.br ou (11) 3294-0101

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A escola seleciona 30 bolsistas para dança de salão, homens e mulheres entre 15 e 50 anos. Os selecionados devem ter disponibilidade para frequentar a escola três vezes por semana.

Concurso de foto

O quê: 4º Concurso Nacional de Fotografia Abrale e Senac -Tema: Retratos da Vida Inscrições: Até 16/8 em www.abrale.org.br Preço: Grátis Informações: (11) 3149-5190

É possível concorrer nas categorias fotógrafo profissional, profissional da saúde, pacientes e familiares ou público geral. Os vencedores expõem nas estações de Metrô e trem de São Paulo.

Bolsa de estudos 2

O quê: Ciclo de Formação em Arte Contemporânea no Sesc Pinheiros Inscrições: Até 18h de 28/7 Informações: bolsa@videobrasil.org.br ou (11) 3095-9400

Crie uma frase sobre sua relação com a arte contemporânea e publique no Twitter com a hashtag #17SESC_VB ou mande para o e-mail acima e concorra a 30 bolsas para participar do ciclo.