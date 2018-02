Agenda da Semana

Onde: Auditório da Biblioteca Mário de Andrade (Rua da Consolação, 94) Quando: terças-feiras: 12, 19 e 26/7 das 19h às 21h Preço: grátis (175 vagas) Informações: (11) 3256-5270

Ciclo de conferências sobre São Paulo comemora o 3.º centenário da elevação de vila a cidade por D. João V. Entre os temas estão arquitetura e urbanismo e cotidiano e transição histórica.

Bairros em imagens

Onde: Centro da Cultura Judaica (Rua Oscar Freire, 2.500, Sumaré) Quando: até 2/10, das 11h às 19h Preço: grátis Informações: (11) 3065-4333 ou culturajudaica.uol.com.br

A mostra Bom Retiro e Luz: um roteiro, 1976-2011 expõe os bairros pelo olhar dos fotógrafos Bob Wolfenson, Marlene Bergamo e Cia da Foto. Visita guiada com o curador Diógenes Moura no sábado (16/07).

Duo de ritmo latino

Onde: Centro Cultural Banco do Brasil (R. Álvares Penteado, 112 - Centro) Quando: terça-feira , 12/7, às 13h e 19h30 Preço: R$ 6 (R$ 3 meia)

Informações: (11) 3113-3651

Acostumado a misturar ritmos brasileiros - como samba, maracatu e funk - o carioca Pedro Luís, do Monobloco, faz dueto com o uruguaio Fernando Cabrera no encontro Soy loco por ti América.

HQs no Metrô

Onde: Estação Paraíso do Metrô (R. Rua Vergueiro, 1465 - Paraíso) Quando: 12. 19 e 26/7 às 15h Preço: grátis Informações: www.projetoencontros.com.br ou www.metro.sp.gov.br

As oficinas de histórias em quadrinhos (HQs) começam com a roteirista Marcela Godoy, que traduziu Sin City. Os ilustradores Renato Guedes, de Wolverine, e Weberson Santiago darão aulas de desenho.