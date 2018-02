Agenda da Semana

Onde: Centro Cultural São Paulo (R. Vergueiro, 1.000) Quando: de 9 a 14/7, às 17h30 e 19h Preço: R$ 1 (um real) Informações: (11) 3397-4002 ou www.centrocultural.sp.gov.br

Exibição de Além da Linha Vermelha, O Novo Mundo, Terra de Ninguém e Cinzas do Paraíso, do diretor Terrence Malick, vencedor de Cannes no ano passado por Árvore da Vida (filme fora da mostra).

Peça no Ibirapuera

Onde: Pq. do Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, portões 1 e 2) Quando: até 10/7, das 10h às 16h Preço: grátis Informações: (11) 3146-7405 ou www.britishcouncil.org/br/Brasil

O Ibirapuera é cenário da peça Susurrus, de David Leddy.Guiado por um mapa e munido com um MP3, o espectador escuta uma história baseada em temas do clássico Sonho de uma Noite de Verão.

Férias na Cultura

Onde: Lojas da Livraria Cultura Quando: Até 31/7 Preço: grátis Informações: (11) 3170-4033, Conjunto Nacional; (11) 3868-5100, Shop. Bourbon; (11) 3024-3599, Shop. Villa-Lobos.

A programação infantil "Contos daqui e de lá" traz lendas e folclores de países de vários continentes e do Brasil. Arte-educadores dão oficinas de criatividade, montam peças de teatros e performances.

Oficinas On_Off 2011

Onde: Instituto Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149) Quando: De 26 a 28/7, das 14h às 17h Preço: grátis Inscrições: (11) 2168-1779 (de amanhã a 20/7 com limite de 40 vagas)

Em paralelo à 7.ª edição do festival On_Off Experiências em Live Image, artistas multimídia de The Light Surgeons, O Grivo e Fernando Velázquez dão oficinas de performances audiovisuais ao vivo.