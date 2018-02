Agenda da Semana

Onde: Centro Cultural São Paulo, CineSESC, Cinemateca Brasileira e Matilha Cultural Quando: Até 29/6 Preço: a partir de R$ 1 (um real) Informações: www.icarabe.org ou (11) 5084-5131

A mostra Mundo Árabe de Cinema tem 16 filmes de 9 países - da África ao Oriente Médio - escolhidos por duas curadoras. A exibição oferece um panorama de produções dos últimos dez anos.

Circo em debate

Onde: Centro Cultural Banco do Brasil (R. Álvares Penteado, 112, centro)Quando: terça, 21/6, às 19h30 Preço: grátis (senha distribuída 1 hora antes) Informações: (11) 3113-3651

Os atores circenses Fernando Sampaio, do grupo La Mínima, e Wellington Nogueira, do Doutores da Alegria, debatem o ofício dos picadeiros e as novas formas de humor sob mediação de Mário Viana.

Jeneci em Osasco

Onde: SESC Osasco (Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jd. das Flores, Osasco) Quando: Sáb. 25/6, às 20h Preço: R$ 12 (R$ 6, meia)

Informações: (11) 3184-0900

Compositor e instrumentista de Guaianases, zona leste de SP, Marcelo Jeneci apresenta o primeiro trabalho autoral, Feito Pra Acabar, disco gravado ao vivo. Ele divide o palco com a paulistana Tulipa Ruiz.