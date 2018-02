Agenda da Semana

Onde: Faculdade de Medicina Veterinária da USP (Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87) Quando: Quarta-feira, das 12h30 às 13h15 Preço: Grátis Informações: (11) 3091-1206

Toda quarta-feira, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP promove uma sessão de meditação dirigida, aberta ao público, com o objetivo de combater a ansiedade e o estresse cotidiano.

Leitura no Sesc

Onde: Sesc Pinheiros (R. Rua Paes Leme, 195) Quando: Inscrições até 15/4; primeira palestra 19/4 Preço: Grátis Informações: www.conversapepagina.com.br/inscricao.php

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ciclo de seis encontros do Conversas ao Pé da Página debate temas como literatura infanto-juvenil e formação de leitores com as professoras Maria Beatriz Medina, Maria Dolores Prades e Aide Kudo.

Imóvel sem mistério

Onde: Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (Rua Maria Paula, 122, centro) Preço: Grátis Quando: Amanhã (12), às 19h Informações: (11) 3105-4112

O advogado e engenheiro Francisco Maia Neto ensina como escolher o melhor imóvel e lidar com questões de venda, locação e até problemas com o condomínio e com os vizinhos.

Teatro

Onde: Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1.000) Quando: Sexta e sábado, às 21h, domingo, às 20h. Até 17/4 Preço: R$ 20 Informações: (11) 3397-4036 / 3397-4002

Na peça O Grande Grito, encenada pelo grupo Luz e Ribalta, o depósito de uma biblioteca abandonada é assombrado pelo espírito do escritor Mario de Andrade. Retirada de ingressos 2h antes.