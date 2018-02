Agenda da Semana

O quê: Programa Rumos Itaú Cultural Quando: Inscrições até 29/5 (artes visuais), 30/6 (educação, cultura e arte) e 15/7 (jornalismo) Informações: www.itaucultural.org.br/rumos

O Rumos Itaú Cultural incentiva a formação de profissionais de artes, eduçação e jornalismo. A premiação envolve desde a publicação de um trabalho, viagens-residência e até um bônus de R$ 10 mil.

Feira do Livro

Onde: Shopping Penha (R. Dr. João Ribeiro, 304 - Penha) Quando: Segunda a sábado (10h às 22h) e domingo (14h às 20h). Até 10/4 Preço: Grátis Informações: (11) 4003.7210

São 20 mil títulos com descontos de até 70%. Aos domingos, às 15h30 e 17h30, contadores de histórias estarão na feira para entreter as crianças com livros de poesia, prosa e contos.

Cinema

Onde: Shopping Plaza Sul (Praça Leonor Kaupa, 100 - Saúde ) Quando: Segunda a sábado (10h às 22h) e domingo (12h às 22h). Até 10/4 Preço: Grátis Informações: (11) 4003.7220

A exposição Amor de Cinema traz 28 imagens de filmes clássicos de 1930 a 1980, além de fotos de estrelas como Jane Fonda, Gene Kelly, Fred Astaire e Elizabeth Taylor, morta no último dia 23.

Filosofia Grega

Onde: Fundação Ema Klabin (R. Portugal, 43, Jardim Europa) Quando: Quintas-feiras de 7/4 a 12/5, das 20h às 22h Preço: R$ 350 Informações: (11) 3081-5845 / (11) 2307-0767

O professor Roberto Bolzani Filho, da USP, aborda Sócrates (a valorização da ética e do diálogo), Platão (a construção do saber metafísico e político) e Aristóteles (o conhecimento rigoroso da natureza).