Agenda da semana

Onde: Centro de Cultura Judaica (Rua Oscar Freire, 2.500, Sumaré) Quando: De 10/3 a 6/6, das 20h15 às 22h Preço: R$ 390 Informações: (11) 3065-4337 / 3065-4349

Ministrado por Cecilia Ben David, ensina detalhes e curiosidades sobre a cultura do povo judeu, como a tradição do casamento, festas e celebrações como Bar-Mitzvah, Pessach e Rosh Hashaná, shabat.

Trem das Onze

Onde: Shopping Light (Rua Xavier de Toledo, 23, centro) Quando: Até 9/3, das 9h às 21h (seg a sex), até 20h (sáb), das 11h às 18h (dom) Preço: Grátis Informações: (11) 3154-2299

A mostra São Paulo, a Estação do Carnaval homenageia o centenário de Adoniran Barbosa com uma réplica da antiga Estação de Trem do Jaçanã, além de um boneco do compositor feito em espelho.

Árvores de SP

Onde: Palácio dos Bandeirantes (Avenida Morumbi, 4.500, Portão 2) Quando: De terça a domingo, das 10h às 17h Preço: Grátis Informações: (11) 2193-8282 ou www.acervo.sp.gov.br

Na mostra permanente Árvores de São Paulo, o fotógrafo Valdir Cruz mapeou espécies encontradas em todo o Estado entre 2009 e 2010. Nas fotografias, usa a técnica de pigmentação sobre papel.

História da Arte

Onde: Museu da Imagem e do Som (Av. Europa, 158) Quando: De 9/3 a 28/6. Quartas, 18h às 22h (turma 1) e sábados, 16h às 20h (turma 2) Preço: R$ 370 Informações: (11) 2117-4777

As professoras e pesquisadoras Lúcia Santaella e Daniela Bousso propõem reflexão sobre a arte, desde o Renascimento até a "arte tecnológica" atual. Estudantes e professores têm 50% de desconto.