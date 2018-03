Agenda da Semana

Os cursos de cerâmica, gravura em metal, vestimenta, desenho e impressão fotográfica acontecem entre março e abril, mas há poucas vagas. Alguns são gratuitos e há classes especiais para crianças.

Onde: Cidade Universitária (Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Butantã) Quando: Inscrições a partir de amanhã Preço: Até R$ 250 Informações: Raul Cecilio, no (11) 3091-4430

Bambuterapia

A técnica de massagem com bambus ajuda a reduzir gordura localizada, auxilia no tratamento da celulite e alivia o estresse. O curso é ministrado por profissionais da empresa cosmética Payot.

Onde: Centro Avançado de Estética e Formação Profissional (Rua Borges Lagoa, 913, Vila Mariana) Quando: Hoje e amanhã, das 14h às 17h Preço: R$ 200 Informações: (11) 5081-7790

Patinação no gelo

O preço inclui aluguel dos patins e kit de segurança. A pista conta ainda com uma opção de brincadeira para crianças de 1 a 5 anos: o Big Ice Car, que custa R$ 15 (5 minutos).

Onde: Shopping SP Market (Avenida das Nações Unidas, 22.540) Quando: Até o dia 6, das 10h às 22h; domingo, a partir das 12h Preço: A partir de R$ 25 Informações: (11) 5682-3666

Bolsa de estudo

O concurso Todo Dia Criativo vai dar bolsas de estudo para as áreas de design, moda e artes plásticas no IED. Para concorrer, os interessados devem criar um projeto com o tema "Eu Sou Eu".

Onde: Istituto Europeo di Design (Rua Maranhão, 617, Higienópolis) Quando: Inscrições até hoje Preço: Grátis Informações: www.tododiacriativo.com ou www.ied.edu.br