Agenda da Semana

No 40.º Encontro da Moda, lojistas podem conferir as coleções de inverno 2011, fechar negócios e participar de palestras. O evento é aberto para visitantes na sexta-feira e nas palestras, mediante inscrição

Onde: Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme (Expo Center Norte) Quando: Terça a quinta, 10h às 20h; sexta, 10h às 17h Preço: Grátis Informações: encontrodamoda.com.br

Nova Luz

O Projeto Urbanístico preliminar para requalificação da Nova Luz, previsto para ser entregue em abril deste ano, será discutido em audiência pública, onde a população poderá debater a proposta

Onde: Praça Coronel Fernando Prestes, 30, Bom Retiro (Auditório da Fatec) Quando: Sexta, às 19h Preço: Grátis Informações: www.novaluzsp.com.br ou (11) 3222-0737

Zé Colmeia

Os shoppings Metrô Tatuapé e Boulevard Tatuapé oferecem programação com oficinas, cinema e brincadeiras para as crianças se divertirem ao lado do urso Zé Colmeia e seu fiel companheiro Catatau

Onde: Shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé Quando: 12 a 30/1, seg. a sáb., 10 às 22h, dom.,14h às 20h / seg a dom., 14h às 20h Grátis Inf.: (11) 2090-7400 e 2225-7000

Lenda japonesa

A companhia A Jaca Est apresenta a peça Os Pássaros de Sadako, inspirada na lenda japonesa que diz que se a pessoa dobrar mil pássaros de papel, terá seus desejos atendidos pelos deuses

Onde: Rua Analia Dolácio Albino, 77, Parque Sto. Antônio (Auditório da Casa do Zezinho) Quando: Sábado, às 14h30 Preço: Grátis Informações: (11) 5512-0878