Agenda da Semana

Quem trabalha na Berrini, na zona sul de São Paulo, pode aproveitar a hora do almoço para acompanhar os shows gratuitos de música instrumental, ao ar livre, do projeto cultural Música na Berrini

Onde: Praça General Gentil Falcão, altura do nº 1.000 da Av. Luís Carlos Berrini (próximo ao WTC) Quando: de hoje a sexta, das 12h às 14h Preço: Grátis Informações: (11) 2339-5436

Cupcake

No curso de Cupcakes, além de fazer e decorar os famosos bolinhos com motivos natalinos, os alunos vão aprender com a designer de doces Roberta Gauss a embalá-los para presente

Onde: Rua Itapolis, 1.060, Higienópolis (Cakery Atelier do Açúcar)

Quando: Terça-feira, das 15h às 17h30 Preço: R$ 150 Informações: (11) 3663-0562 e www.cakery.com.br

Acervo do Palácio

A mostra Panorama das Coleções - Acervo Artístico do Governo do Estado de São Paulo reúne obras como as de Tarsila do Amaral, Tomie Ohtake e Di Cavalcanti, além de mobiliário, arte sacra e louçaria

Onde: Avenida Morumbi, 4.500, Portão 2 (Palácio dos Bandeirantes) Quando: Terça a domingo, 10h às 17h, até 29/5 Preço: Grátis Informações: (11) 2193-8282 e www.acervo.sp.gov.br

Virada Inclusiva

A 1.ª Virada Inclusiva vai comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 3. Show de rock com audiodescrição e Libras, exposições, oficinas e debates são os destaques

Onde: Vários endereços de São Paulo Quando: De 3 a 9/12

Preço: Grátis

Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/pessoacomdeficiencia