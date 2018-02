Agenda da Semana

Onde: Largo General Osório, 66, Centro (Estação Pinacoteca) Quando: Amanhã, às 10h Preço: Grátis Informações: (11) 3814-9195 e portaisunifem@gmail.com

O lançamento dos portais

Violência contra as Mulheres - Quebre o Ciclo (quebreociclo.com.br), com informações sobre esse tipo de violência, terá a presença de Maria da Penha, inspiradora da lei

Fertilidade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Onde: Av. Indianópolis, 171, Moema Quando: Quinta-feira, 20h Preço: Grátis Informações: (11) 5052-1409 e atendimento@programadafertilidade.com.br

O Instituto de Ciências em Saúde promove palestra para casais com problemas para engravidar, com temas como restauração da fertilidade e preservação da fertilidade de pacientes com câncer

Grafite e pichação

Onde: Rua Doutor Mário Ferraz, 414, Itaim Bibi Quando: Quintas-feiras, de 25/11 a 16/12, às 17h30 Preço: R$ 400 (2 X R$ 200) Informações: (11) 3707-8900 e casadosaber.com.br

O curso Grafitti e Pixação: da Transgressão à Consagração refaz o trajeto dessas expressões, situando esse percurso na história da arte e comparando-o a outros movimentos considerados marginais

Yoga Rave

Onde: Rua Clodomiro Amazonas, 660, Itaim Bibi (IDCH) Quando: Domingo, das 18h às 22h (pontual) Preço: R$ 20 Informações: www.yogarave.com.br e yogarave@artedeviver.org.br

A segunda edição da Yoga Rave será animada por meditação e mantras eletrônicos, ao som dos músicos Nicolás Pucci & Rodrigo Bustos. Para repor as energias, drinks sem álcool e cardápio alternativo