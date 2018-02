Agenda da Semana

O 2.º Seminário São Paulo de braços abertos para a Copa de 2014, organizado pela Fecomércio, terá mais de 200 convidados dos setores empresarial e governamental e vai debater a realização do evento {HEADLINE}

Onde: Rua Doutor Plínio Barreto, 285, 3º andar, Bela Vista (Fecomércio) Quando: Hoje, das 9h às 13h Preço: Grátis Informações: (11) 3254-1700 e www.fecomercio.com.br

Dança

No espetáculo Olho, o corpo e a história da imagem, bailarinos interagem com as vídeo-instalações que ficam abertas para visitação das 10h às 16h. Haverá intervenções de artistas convidados a partir de 13h

Onde: Avenida São João, 473, sobreloja (Galeria Olido) Quando: Quarta-feira a domingo, às 19h (espetáculo) e de 10h às 16h (exposição) Preço: Grátis Informações: (11) 3331-8399

Nutrição

O Simpósio de Nutrição em Oncologia, voltado a profissionais da área, debaterá temas importantes como gastronomia na oncologia; laserterapia e desafio nutricional e dieta pré-operatória, entre outros

Onde: Rua Barão de Iguape, 209, Liberdade (Auditório do Hospital Bandeirantes) Quando: Quarta, 8h às 16h Preço: R$ 80 a R$ 110 Informações: (11) 3345-2219

Orquídeas

A 2.ª Exposição de Orquídeas da Sociedade Bandeirante exibe cerca de 500 plantas e terá curso de cultivo - e orquídeas à venda por a partir de R$ 10. A mostra ocorre com a exposição Moluscos Joias do Mar

Onde: Rua David Eid, 111, Jardim Consórcio (Colégio Mater Amabilis) Quando: Sábado e domingo, das 9h às 18h Preço: Grátis (entrada e curso) Informações: www.sborquideas.com.br