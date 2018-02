Agenda da Semana

Moda

Quem for ao centro de São Paulo poderá conferir os desfiles do 5.º Fashion Downtown. O evento, que sempre levanta a bandeira da moda inclusiva, terá também um dia dedicado à moda sustentável.

Onde: Praça do Patriarca, centro Quando: de hoje a sábado, das 10h às 17h Preço: Grátis Informações: (11) 3107-2822 ou www.fashiondowntown.com.br

Audiodescrição

O curso Introdução à Audiodescrição em Produtos Culturais e de Comunicação oferece capacitação para desenvolvimento de projetos de inclusão e acessibilidade com recursos de audiodescrição.

Onde: Rua Dr. Diogo de Faria, 558, Vila Clementino Quando: Quinta e sexta-feira, 9h às 17h Preço: de R$ 100 a R$ 125 Informações: (11) 5087-0999 Inscrições: http://migre.me/Pgjf

Fotografia

"São Paulo da Razão à Emoção", organizada pelos fotógrafos Sérgio de Paula e Mariáh Oliveira, exibe fotos inéditas de São Paulo e revela contrapontos da metrópole que vive em estado de pressa.

Onde: Av. Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera (Assembleia Legislativa) Quando: de 3 a 20/11, segunda a sexta-feira, das 9h às 19h Preço: Grátis Informações: (11) 3886-6432

Jardim Botânico

Os 83 anos do Jardim Botânico serão celebrados no Sábado Cultural, com atrações circenses e teatrais, oficina de fotografia e show da Russo Jazz Band. Mas se chover, o evento pode ser cancelado.

Onde: Av. Miguel Estéfano, 3.031, Água Funda (Jardim Botânico) Quando: Sábado, das 10h30 às 16h30 Preço: R$ 3 (inteira) e R$ 1 (meia) Informações: (11) 5073-6300