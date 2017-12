Agenda da Semana

Na videoconferência Novidades da Arte Contemporânea, Direto de Londres, a artista Dani Tagen fala diretamente da capital inglesa sobre novidades da temporada e tendências da arte no Velho Mundo.

Onde: Rua Doutor Mário Ferraz, 414, Jardins Quando: Hoje, às 20h Preço: Grátis Informações: (11) 3707-8900 e www.casadosaber.com.br (vagas limitadas)

Biografia

No curso Ciência e Arte da Biografia, Ruy Castro abordará as principais questões sobre a biografia, da escolha do biografado aos estilos de escrita. O conteúdo servirá de base para ele elaborar um livro.

Onde: Rua Doutor Vírgilio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros Quando: Quartas e quintas-feiras, de 27/10 a 4/11, das 20h às 22h Preço: R$ 380 Informações: www.obarco.com.br

Cardiologia

O 2º. Simpósio Internacional e o 10º. Simpósio de Terapia Intensiva e Cardiologia terão como tema os últimos dez anos de evolução na prática médica e vão abordar a cardiologia intervencionista.

Onde: Rua Joinville, 515, Moema (Mercure Grand Hotel São Paulo Ibirapuera) Quando: Quinta e sexta-feira, das 8h às 17h30 Preço: R$ 110 a R$ 210

Informações: (11) 3345-2219

Salsa

O Congresso Mundial de Salsa do Brasil promoverá aulas com professores renomados de vários países, apresentações e o campeonato Salsa Y Sabor, premiando o melhor casal de "dança social".

Onde: Av. Paulista, 735 (Clube Homs) Quando: De 29/10 a 2/11,das 13h40 às 4h Preço: R$ 35 (apresentações) e de R$ 200 a R$ 336 (aulas) Informações: www.salsacongress.com.br