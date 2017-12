Agenda da Semana

Os Trovadores Urbanos homenageiam Vinicius de Moraes em um sarau com poemas e músicas do compositor, que faria 97 anos amanhã e é um dos líderes de pedidos para serenatas do grupo

Onde: Rua Aimberê, 651, Perdizes Quando: Hoje, 17 horas

Preço: Grátis (capacidade para 30 pessoas, com inscrição prévia)

Informações: (11) 2595-0100

Circuito e Virada

A Secretaria de Estado da Cultura está com inscrições abertas para as propostas dos artistas e grupos que queiram participar do Circuito Cultural Paulista 2011 e da Virada Cultural Paulista 2011

Onde: www.inscricoescircuitoevirada.sp.gov.br

Quando: Até 30 de novembro

Preço: Grátis

Informações: www.cultura.sp.gov.br

Consumidor

Em um painel sobre os 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, o assunto será debatido por promotores, procuradores, desembargadores, advogados e representantes da Febraban e do Procon

Onde: Alameda Santos, 85, Jardins (Hotel Parque Plaza)

Quando: Hoje, das 9 horas às 17h30

Preço: Grátis (inscrições no local)

Informações: (11) 3241-4313

Acessibilidade

O 2.º Encontro Internacional de Tecnologia e Inovação para Pessoas com Deficiência terá uma exposição sobre inovação em tecnologias assistivas e um seminário internacional para discutir o tema

Onde: Av. das Nações Unidas, 12.551, Brooklin Novo (WTC Business Tower)

Quando: De quinta a domingo, das 8 às 19 horas Preço: R$ 50

Informações: (11) 5212-3765