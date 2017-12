Agenda da Semana

A Expo Qualidade de Vida apresenta produtos e serviços para o bem-estar no ambiente corporativo. O Espaço Bem-Estar tem atividades gratuitas como massagem, ginástica, ioga, relaxamento e pilates

Onde: Alameda Campinas, 150, Bela Vista (Hotel Maksoud Plaza) Quando: De hoje a quarta-feira, das 9h às 19h Preço: Grátis (feira) Informações: (11) 3541-1322

Gastronomia

Em seis encontros, profissionais do mundo da gastronomia, como Rogério Fasano e Helena Rizzo, contam suas experiências, trajetórias e o que colocam à mesa, bem como seus gostos e desgostos

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Onde: R.: Dr. Mário Ferraz, 414, Itaim Quando: Quintas-feiras, das 20h às 22h, de 7/10 a 11/11 Preço: R$ 600: R$ 200 na inscrição + 2 parcelas de

R$ 200 Informações: (11) 3707-8900

Sapatos

A mostra Sapato, Arte & Fetiche apresenta mais de cem modelos, contando a história e evolução do calçado desde 1900. O acervo é da fotógrafa Linda Conde, autora de A História do Sapato no Século

Onde: Rodovia Régis Bittencourt, km 271,5 (Praça de Entrada do Shopping Taboão) Quando: Até quarta, 10h às 22h Preço: Grátis Informações: (11) 2699-4000; shoppingtaboao.com.br

Turismo

Copa 2014, roteiros gastronômicos, serviço para surdos no turismo, eventos religiosos e hotelaria hospitalar são alguns dos temas discutidos nas palestras da IV Semana de Turismo e Hospitalidade

Onde: R. Casa do Ator, 275, e R. Dr. Almeida Lima, 1.134 (Univ. Anhembi Morumbi) Quando: De hoje a quinta-feira, das 8h30 às 22h30 Preço: Grátis Informações: (11) 3847-3131