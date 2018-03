Agenda da Semana

Terceira idade

Oficinas de artesanato, relaxamento e festa de confraternização são algumas das atividades da Semana do Idoso no Cambuci. O evento comemora o Dia Internacional do Idoso, celebrado na sexta-feira

Onde: Rua Teixeira Mendes, 262,

Cambuci (Coordenadoria do Idoso)

Quando: hoje, amanhã e quinta (dia da festa), a partir das 14h Preço: Grátis

Informações: (11) 3207-9708

Barbie e Hot Wheels

O espaço Barbie Quero Ser tem cinco ambientes para as meninas saberem mais sobre as profissões da famosa boneca. Para os meninos, a opção são os games e pistas de corrida no Circuito Hot Wheels

Onde: Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3.970) Quando: até 17/10, segunda a sexta, 13h às 20h, sábados, 10h às 22h, domingos, 14h às 20h Preço: Grátis Informações: (11) 2197-7810

Violência de gênero

Aspectos penais, históricos e sociológicos da violência contra a mulher serão debatidos no seminário Violência Contra a Mulher, que será aberto pelo presidente da OAB-SP, Luiz Flávio D''Urso

Onde: Praça da Sé, 385, 1º andar (Salão Nobre da OAB-SP) Quando: Hoje, 8h30 às 12h e amanhã, 9h às 12h Preço: 2 latas/pacotes de leite integral em pó Informações: (11) 3291-8199

Câncer de pele

Formas de prevenção do câncer de pele, cuidados e tratamentos serão alguns dos temas abordados na palestra ministrada pela dermatologista Suzy Rabello, do Hospital Bandeirantes

Onde: R. Barão do Iguape, 209 (Auditório do Hospital Bandeirantes) Quando: Quarta, 15h às 16h Preço: Grátis Informações: (11) 3345-2219 e www.gruposaudebandeirantes.com.br