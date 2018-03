Agenda da Semana

Onde: Rua Doutor Plínio Barreto, 285, Bela Vista (Centro Fecomércio de Eventos) Quando: Hoje e amanhã, 10h às 19h Preço: Grátis Informações: (11) 3071-2277 e expoazeite.com.br

Na 4.ª ExpoAzeite, os visitantes poderão degustar azeites da Europa e América do Sul. Durante o evento haverá também o 1º Encontro sobre Plantio de Oliveiras como Agronegócio no Brasil e no Mundo.

Moda

Onde: Av. Roque Petroni Jr, 630, e Rua Casa do Ator, 275 (Universidade Anhembi Morumbi) Quando: De hoje a quinta, 8h30 às 18h Preço: Grátis Informações: coloquiodemoda.com.br

O 6.º Colóquio de Moda e o 5.º Fórum das Escolas de Moda reúnem especialistas como Lucia Santaella (PUC) e Silvana Holsmeister (Vogue), para discutir temas relativos a moda, cultura e mercado.

Teatro

Onde: Av. Paulista, 2.073 (Livraria Cultura - Conjunto Nacional) Quando: De hoje a domingo Preço: R$ 30 a R$ 50 (peças) e grátis (outros eventos) Informações: (11) 3170-4033

O Teatro Eva Herz completa três anos em São Paulo com programação especial: leituras dramáticas, show, debates, sessões de autógrafo e a estreia das peças Dos escombros de Pagu e O estrangeiro.

Amor

Onde: Rua 13 de Maio, 1.815, Paraíso(Anfiteatro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 14º andar, Bloco B) Quando: Quarta, às 20h Preço: Grátis Informações: (11) 3549-1000

Na palestra "Sexo, Amor e Endorfinas: Compreensão científica do amor", a médica Cibele Fabichak, mestre em Fisiologia, apresenta os mecanismos biológicos que provocam a paixão e o amor.