Agenda da Semana

Onde: Academia Bio Ritmo - unidades Paulista, Cerro Corá, Interlagos, Morumbi e Tamboré Quando: de segunda a sábado, das 10h às 16h Preço: Grátis Informações: bioritmo.com.br

A Bio Ritmo Academia oferece aulas para quem não quer perder a forma no feriado. Para participar do Spa da Atividade Física basta escolher no site o local das aulas e emitir um free pass de cinco dias.

Samba da Vela

Onde: Vale do Anhangabaú, centro

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando: Sábado, a partir das 20h Preço: Grátis

Informações: (11) 3106-8569 ou www.sambadavela.com.br

A comunidade Samba da Vela, fundada em 2000 por sambistas moradores de Santo Amaro, comemora dez anos com uma festa. A chama de uma vela determina o início e o encerramento do encontro.

Ziraldo

Onde: Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana (Biblioteca de São Paulo)

Quando: Sábado, 14h Preço: Grátis

Informações: (11) 2089-0800 e

www.bibliotecadesaopaulo.org.br

O artista Ziraldo, criador de O Menino Maluquinho, participa no Sábado da Memória das Artes Gráficas. Além de falar da carreira, ele vai deixar a marca de sua mão numa lajota de concreto da biblioteca.

Mitologia grega

Onde: Av. Henrique Schaumann, 777, Pinheiros (Auditório da Biblioteca Alceu Amoroso Lima - Térreo) Quando: Quintas, das 15h às 16h30 Preço: Grátis Informações: (11) 3082-5023

Coordenadas por Ajax Perez Salvador e Wladia Beatriz Correia, as oficinas de mitologia promovidas na biblioteca traçam um paralelo entre a mitologia e a vida real, com base na leitura de textos.