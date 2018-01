Agenda da semana

A exposição Cultura na Cultura, montada pelo curso de Design de Moda da Anhembi-Morumbi, relaciona cultura brasileira, design e mídias de moda em looks inspirados no livro O povo brasileiro.

Onde: Avenida Dr. Chucri Zaidan, 902 (Livraria Cultura - Market Place)

Quando: Até 8/9, 10h às 22h, e domingos, 14h às 20h Preço: Grátis Informações: culturanacultura.com.br

Bonsai

O 2.º Encontro Internacional de Bonsai Brasil-Argentina reunirá no Pavilhão Japonês do Ibirapuera bonsaístas de todo o País e do exterior. Haverá também exposição e venda de exemplares.

Onde: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n º, portão 10 (Pavilhão Japonês - Parque do Ibirapuera) Quando: Sábado e domingo, das 10h às 17h Preço: R$ 4

Informações: jlfrigerio@gmail.com

Crime eletrônico

O seminário Crimes Eletrônicos e Direito Digital vai tratar da importância de coletar provas e se prevenir para evitar incidência de fraudes praticadas por meios eletrônicos nas organizações.

Onde: Rua Doutor Plínio Barreto, 285, Bela Vista (Fecomércio) Quando: Sexta, das 8h30 às 12h Preço: Grátis Inscrições: até 12h de hoje pelo e-mail crimeseletronicos@br.pwc.com

Pastel de feira

As dez melhores barracas de pastel da cidade estarão reunidas para a final do concurso O Melhor Pastel de Feira de São Paulo. O público poderá conferir o sabor dos pastéis e caldo de cana a R$ 1.

Onde: Praça Charles Miller, s/nº,

Pacaembu Quando: Hoje, das 8h30 às 13h30 (o resultado do concurso será anunciado às 12h30) Preço: Grátis Informações: (11) 3228-6363