Agenda da semana

A exposição mostra o restauro do painel de Di Cavalcanti, destruído no incêndio que atingiu o teatro em 2008. Também ganha espaço a história do Cultura Artística, de 1912 até a tragédia

Onde: Rua Nestor Pestana, 196, Consolação (Teatro Cultura Artística) Quando: Diariamente, das 9h às 17h Preço: Grátis

Informações: Tel. 5083-4360

Pocket Show

A cantora paulistana Fabiana Cozza, que tem dois CDs lançados, faz um pequeno show no Teatro Eva Herz. Há 166 lugares e senhas para garantir um serão distribuídas a partir das 17h - no local

Onde: Avenida Paulista, 2.073, Bela Vista (Livraria Cultura) Quando:

Terça, 19h Preço: Grátis

Informações: 3170-4033 e

www.livrariacultura.com.br

Filosofia

Doutor em História Social pela USP, o professor Dante Marcello C. Gallian dá aulas sobre o tema "amor" na filosofia. Usará, como exemplo, obras literárias e mitologia. O curso vai até 11 de agosto

Onde: Rua Dr. Mário Ferraz, 414,

Jardins (Casa do Saber) Quando:

Segundas e quartas, 20h Preço: R$ 600 Informações: 3707-8900 e

www.casadosaber.com.br

Medicina

É uma palestra sobre asma. Questões como prevenção e tratamentos serão levantadas. Inscrições devem ser feitas pelo site. Há coleta de doações de alimentos e de produtos de limpeza e higiene

Onde: Rua da Glória, 615, Liberdade Quando: Quarta, das 15h às 17h

Preço: Grátis

Informações: 3345-2219 e

www.hospitalbandeirantes.com.br