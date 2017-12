Agenda da semana

A Escola de Música e Tecnologia sedia uma exposição de imagens de roqueiros clicados pelo fotógrafo Fernando Banzi. Dave Mustaine, Ozzy Osbourne e Gene Simmons são alguns dos retratados

Onde: Avenida Engenheiro George Corbisier, 100, Jabaquara Quando: Até dia 30 Preço: Grátis

Informações: 5012-2777 e pelo site www.territoriodamusica.com/emt

Crianças

A cada dia, uma peça infantil diferente no 10º Festival de Teatro de Bonecos, que vai até 1º de agosto. Nesta semana, histórias como Era uma vez o Gato Xadrez e Favela de Papel: na Barra do Catimbó

Onde: Avenida Giovanni Gronchi, 5.819, Morumbi (Shopping Jardim Sul) Quando: Entre quinta e domingo, 17h Preço: Grátis Informações: Tel. 3779.3900 e www.jardimsul.com.br

Moda

A Livraria Cultura do Shopping Market Place promove um workshop com a consultora de imagem pessoal e corporativa Marcele Goes. O tema da oficina é O certo e o errado da moda

Onde: Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Vila Cordeiro (Shopping Market Place) Quando: Amanhã, 15h Preço: Grátis Informações: 3048-7030 e www.workshoppingmarketplace.com.br

Sustentável

No sábado, estreia a Feira de Orgânicos, promovida pelo shopping em parceria com a prefeitura de Osasco. Há venda de verduras, frutas e legumes produzidos sem adubos químicos e agrotóxicos

Onde: Avenida Leão Machado, 100, Butantã (Shopping Continental)

Quando: Sábado, 9h às 15h Preço: Grátis Informações: 3769-3769 e em www.continentalshopping.com.br