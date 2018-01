Agenda da semana

Com aulas do produtor Caio Gullane, o curso Mercado Cinematográfico Brasileiro orienta o aluno para o possível ingresso no ramo, com informações sobre pré-requisitos e o perfil de profissionais e produtoras.{HEADLINE}

Onde: Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros Quando: Hoje a sexta, das 20h às 22h Preço: R$ 500 Informações: Telefone 3081-6986 e pelo site www.obarco.com.br

Quadrinhos

Para celebrar os 75 anos da DC Comics, uma das maiores editoras mundiais de quadrinhos, um debate com jornalistas discute a trajetória da editora, desde o surgimento dos heróis Batman e Superman.

Onde: Rua Turiaçu, 2.100, Pompeia (Livraria Cultura Bourbon Shopping) Quando: Sábado, às 14h30 Preço: Grátis Informações: Tel. 3868-5100 e www.livrariacultura.com.br

Alimentação

Na palestra Alimentos transgênicos e sustentabilidade, voltada a profissionais da área médica e ambiental, o bioquímico geneticista Michel Antoniou discute efeito de transgênicos para saúde e ambiente.

Onde: Av. IV Centenário, 1.268, Portão 7-A ( UmaPaz - Parque do Ibirapuera) Quando: Hoje, das 19h às 21h Preço: Grátis (chegar 15 minutos antes) Informações: Tel. 5572- 1004

Skate

A primeira etapa do Festival Paulistano de Skate reunirá os melhores skatistas da modalidade de vários Estados do País. As quatro etapas previstas da competição valem para o ranking brasileiro 2010.

Onde: Avenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, 1.770, Butantã (CEU Butantã) Quando: Sábado e Domingo, a partir das 9h Preço: Grátis Informações: 3396-6400