Agenda da semana

A biblioteca apresenta uma exposição de cartuns sobre aids. A ideia é incentivar a discussão sobre a doença. Atenção: em dias de jogos do Brasil, o horário de funcionamento do espaço muda.

Onde: Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630 (Biblioteca de São Paulo) Quando: Até dia 30, de terça a sexta, das 9h às 21h (sábado e domingo até 19h) Preço: Grátis Informações: 2089-0800

LGBT

Estará em debate a discriminação contra gays. Há exibição de um curta-metragem sobre travestis e duas mesas de conversas. A programação integra um ciclo maior sobre o tema (informações no site).

Onde: Pátio do Colégio, 148 / 184 (Auditório da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania) Quando: Quinta, a partir das 18h30 Preço: Grátis

Informações: www.paradasp.org.br

Copa do Mundo

O jornalista e professor Clóvis de Barros Filho fala, direto da África do Sul, sobre sua experiência na Copa. A conversa será por meio de videoconferência. Serão três encontros semanais.

Onde: Rua Doutor Mário Ferraz, 414, Jardins (Casa do Saber) Quando:

Quarta, 20h, e nos dias 21 e 26 Preço: R$ 255 Informações: 3707-8900 e www.casadosaber.com.br

Festa Junina

Trata-se da festa São João em São Paulo, que agita o Sambódromo do Anhembi com shows, como de Elba Ramalho. O preço é para o primeiro lote de ingressos e pode mudar com a venda.

Onde: Avenida Olavo Fontoura, 1.209 (Sambódromo do Anhembi) Quando: Sexta, 17h, e sábado e domingo, 15h Preço: R$ 20 a R$ 240 Informações: www.saojoaoemsaopaulo.com.br