Agenda da semana

A chef Renata Cruz fala sobre confort food (comidinha caseira, do tipo que a vovó faz). Há limite de vagas e os interessados devem candidatar-se pelo telefone ou no balcão de informações do shopping

Onde: Avenida Chucri Zaidan, 902 (Livraria Cultura do Shopping Market Place) Quando: Terça, às 15h Preço: Grátis Informações: 3048-7030 e www.livrariacultura.com.br

Medicina

O hepatologista Marcelo Perosa trata da importância de transplantes e da doação de órgãos. Há apenas 60 vagas e as inscrições devem ser feitas pelo site do Hospital Bandeirantes

Onde: Rua Galvão Bueno, 257, Liberdade (Hospital Bandeirantes) Quando: Quinta, das 15h às 17h Preço: Grátis Informações: 3345-2219 e no site www.hospitalbandeirantes.com.br

História

Na palestra Guerra da Coreia - uma história pessoal, a professora Yun Jung Im discursa a respeito do conflito asiático entre a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, e a comunista Coreia do Norte

Onde: Anfiteatro do Departamento de História da USP

Quando: Quarta, às 18h30

Preço: Grátis

Informações: www.fflch.usp.br

Saúde

São palestras e oficinas que incentivam a prática da contação de histórias e de atividades lúdicas no tratamento de pacientes com doenças mentais. É preciso se inscrever pelo site

Onde: Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 785 (Hospital das Clínicas) Quando: Sexta, 8h30, e sábado, 8h Preço: Até R$ 160 Informações: 3081-6343 e www.vivaedeixeviver.org.br