Agenda da semana

Psiquiatras e psicanalistas, como Luiz Tenório Oliveira Lima, falam sobre melancolia e depressão. O curso, que vai até 30 de junho, propõe uma análise história desde a Antiguidade Clássica

Onde: Rua Dr. Mário Ferraz, 414, Jardins (Casa do Saber) Quando: A partir de quarta-feira, às 21h Preço: R$ 800

Informações: 3707-8900 ou pelo site www.casadosaber.com.br

Colecionadores

A loja de brinquedos Semaan promove um encontro de colecionadores de carrinhos (de Hot Wheels, principalmente). Na data, compradores ainda têm desconto de 10% nas

miniaturas

Onde: Rua Cavalheiro Basilio Jafet, 138, centro Quando: Sábado e domingo, das 9h às 15h Preço: Grátis

Informações: 3313-7487 e pelo site www.semaan.com.br

Futebol

Na palestra, o escritor e jornalista Manuel da Costa Pinto discursa sobre a relação do argelino Albert Camus, de A Peste e O Estrangeiro (ganhador do Prêmio Nobel de literatura de 1957), com o futebol

Onde: Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana (Biblioteca de São Paulo) Quando: Quarta, 19h Preço: Grátis Informações: 2089-0800 e pelo site www.bibliotecadesaopaulo.org.br

Arte

Trata-se da 23ª Feira de Artes da Villa Pompeia, que tomará as ruas da Pompeia. Há apresentações de música, teatro, artesanato, artes plásticas e circo. Também terá um cinema ao ar livre

Onde: No bairro da Pompeia

Quando: Domingo, das 9h às 19h

Preço: Grátis

Informações: Pelo site

www.centroculturalpompeia.org.br