Agenda da Semana

No primeiro dia do Fashion Downtown, evento que objetiva aproximar o público das lojas do centro, haverá desfiles de moda inclusivos, com participação de modelos deficientes

Onde: Praça do Patriarca, centro Quando: De hoje até sexta-feira, das 10 às 17 horas. Preço: Grátis. Informações: 3107-2822 ou 3104-7788 e pelo site fashiondowntown.com.br

Concurso

Para descobrir novos talentos da música eletrônica, a agência Water Republic promove o concurso DJ Test. O vencedor ganha contrato de um ano e apresentação na Europa com despesas pagas

Onde: Eliminatórias via internet e em 17 festas em clubes pré-selecionados. Quando: Inscrições até 31 de maio. Preço: R$ 50. Informações: pelo site djtest.com.br

Cinema

A mostra Cinema, Política e Direitos Humanos apresenta quatro filmes. Na quinta-feira será exibido o documentário O Prisioneiro da Grade de Ferro, de Paulo Sacramento, sobre o sistema carcerário brasileiro{HEADLINE}

Onde: Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana. Quando: Quintas-feiras, 8, 15, 22 e 29, 18 horas. Preço: Grátis.

Informações: 2089-0800 e pelo site bibliotecadesaopaulo.blogspot.com

Gastronomia

Fruta em extinção, o cambuci dá sabor especial a doces e cachaças. No 7.º Festival do Cambuci de Paranapiacaba, há feira de produtos e concurso da melhor receita da fruta. Show de Renato Teixeira fecha evento

Onde: Paranapiacaba. Quando: Sábados, domingos e feriados, até dia 25, das 10 às 17 horas. Preço: Grátis. Informações: 4439-0237 e pelo site santoandre.sp.gov.br