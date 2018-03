Agenda da semana

Ilusões de perto... Você acredita?, do trio Mágica para Maiores, mescla piadas com truques. "Há ainda muita interação com o público", diz Cláudio Henrique, um dos artistas

Onde: Rua Augusta, 943, Consolação (Teatro Augusta) Quando: Quarta e quinta, às 21h30 Preço: R$ 26 Informações: 3151-4141 e pelo site magicaparamaiores.com.br

Discotecagem

Vão até sábado as inscrições para o projeto Hip Hop de Salto. Há 20 vagas para mulheres que querem aprender como discotecar, mixar e manipular vinis. Gratuitas, as oficinas começam no dia 26

Onde: Rua 24 de Maio, 116, República, 1º and., lj. 16 (Galeria Presidente) Quando: Até sábado Preço: Grátis Informações: 3331-0898 e pelo site hiphopdesalto.blogspot.com

Plantas

A oficina da gestora ambiental Josiane Oliveira mostrará técnicas para cultivar hortas. Há lições de como plantar, combater pragas e realizar colheitas. É preciso fazer a inscrição por telefone Onde: Rua Domingas Galleteri Blotta, 315, Interlagos (Leroy Merlin) Quando: Sábado, às 15h Preço: Grátis Informações: 5613-2551 e pelo site biofert.com.br

Poesia

O sarau Chama Poética mistura apresentações musicais e declamações de poesias por artistas convidados. Nesta edição, o foco é o poema O Quinto Elemento, de Antônio Lázaro de Almeida Prado

Onde: Avenida Paulista, 37, Bela Vista (Casa das Rosas) Quando: Domingo, a partir das 17 horas Preço: Grátis Informações: 3285-6986 e pelo site

casadasrosas-sp.org.br