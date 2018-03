Agenda cheia para comemorar os 457 anos

Prepare a agenda. São muitos os eventos organizados para comemorar amanhã os 457 anos da cidade de São Paulo. Além da programação oficial, idealizada pela Prefeitura, com shows e até passeio turístico de trólebus pelo centro, há ainda um circuito cultural planejado pela iniciativa privada, que traz surpresas.

Quem nunca ouviu falar de "rapaziadas", por exemplo, vai descobrir no recital de piano do Teatro Cultura Artística do Itaim que era uma forma musical de homenagear o bairro no início do século passado. "O gênero é a típica valsa-choro", conta André Mehmari, de 35 anos, pianista e arranjador para orquestras de câmara como a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), que participa da apresentação. "Eu conhecia a Rapaziada do Brás, que é um choro famoso, mas não sabia que existiam outras, como as da Mooca, Penha, Cambuci, centro, Ipiranga e Belém."

E a descoberta dessas partituras aconteceu por acaso. Era um domingo quando Telmo Geolito Porto, de 54 anos, diretor da Tejofran - um grupo de empresas de segurança, saneamento e outros serviços -, que patrocina o evento, resolveu passear na feira de antiguidades do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista. "Em uma das bancas achei uma partitura de piano muito antiga com o título Rapaziada do Cambucy, com "y" mesmo." Ele comprou e saiu pesquisando em antiquários se existiam outras do gênero. E achou. "Quando peguei as obras me emocionei", diz Mehmari. "Os autores, quase todos italianos, eram personagens de seus bairros. É uma noção de comunidade que se perdeu."

Entusiasmado, Mehmari escreveu a Rapaziada da Cantareira, bairro onde mora, respeitando as mesmas características das obras encontradas, que têm em comum a harmonia e a divisão em três tempos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mehmari se apresenta na segunda parte do espetáculo, que tem como cenário a São Paulo do século passado. O ator José Rubens Chachá comandará o evento. Ele interpreta um mordomo, que conduz as pianistas, as senhoras do Grupo das Sextas-Feiras. As 50 primeiras pessoas que chegarem ao teatro não pagam entrada.

Foto. Quem estiver na Vila Madalena, na zona oeste, terá a chance de ver a 2.ª Mostra São Paulo de Fotografia, que reúne 300 imagens, espalhadas em 24 restaurantes, bares e centros culturais (www.mostrasaopaulodefotografia.blogspot.com). "A vila é um bairro onde se pode sair a pé, descobrindo coisas novas", diz o curador da exposição, Fernando Costa Neto.

O visitante vai poder ver as várias cidades que existem dentro de uma só. O coletivo Na Lata mostra a aldeia indígena Tekoa Pyau, no Jaraguá. Já o fotógrafo Tuca Vieira registrou o último dia de funcionamento do Gemini, cinema clássico da Avenida Paulista que fechou no fim do ano passado.

Nos Jardins, zona sul, o projeto N.A.U, bar itinerante montado em contêineres marítimos, inaugura amanhã espaço para exposições com a mostra de fotos das obras de Osvaldo Junior, o Juneca, artista plástico e ícone do grafite nos anos 1980.

Amanhã também é dia de cantos gregorianos, no Museu da Casa Brasileira, nos Jardins, e de Grande Prêmio no Jockey Club.

Saúde. Bate-papo, ioga e leituras de poema é a programação do Grupo Bem Estar e Felicidade, que estará no Pátio do Colégio, no centro. "A ideia é celebrar a vida e promover o encontro de pessoas", diz o médico Daniel Ferreira. Para participar, basta ir de azul e estar no local às 10h.

Serviço

CULTURA ARTÍSTICA-ITAIM. RAPAZIADAS, 17H30. TEL.: (11) 3258-3344. N.A.U. JUNECA, UM NOME QUE VIROU ARTE, TEL.: (11) 7826-4789. SESC INTERLAGOS. TITÃS, 16H, TEL.: (11) 5662-9542. AVENIDA IPIRANGA. SHOWS DE MARIA GADÚ, PAULO MIKLOS, PAULO RICARDO E MALLU MAGALHÃES, ENTRE OUTROS (GRATUITO). ANHEMBI PARQUE. IVETE SANGALO, 13H, (11) 6224-0400. JOCKEY CLUB. GRANDE PRÊMIO 25 DE JANEIRO, 14H, TEL.: (11) 2161-8338. MUSEU DA CASA BRASILEIRA. CANTOS GREGORIANOS, 11H, E RELANÇAMENTO DO LIVRO PATRIMÔNIO DA METRÓPOLE PAULISTANA, ÀS 13H, TEL.: (11) 3032-3727. PARQUE DO CARMO. REVOADA EDUCATIVA DE PIPAS E PAPAGAIOS, 9H, INSCRIÇÕES GRATUITAS NO LOCAL. PÁTIO DO COLÉGIO. GRUPO DO BEM ESTAR E DA FELICIDADE. ÀS 10H