Agências bancárias são depredadas em Sorocaba

SOROCABA - Três agências bancárias tiveram as fachadas destruídas por um grupo de pessoas encapuzadas na madrugada desta terça-feira, 21, em Sorocaba, a 92 km de São Paulo. De acordo com testemunhas, os vândalos passaram a pé pelo centro com os rostos cobertos e usaram paus, barras de ferro e pedras para atacar as agências.

Os bancos tiveram os vidros estilhaçados e as esquadrias danificadas. Nada foi roubado. Duas agências ficam na Praça Carlos de Campos, a outra na Rua São Bento. A ação pode ter sido em represália à repressão da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal a uma "minicracolândia" formada por moradores de rua na região central. A PM fez buscas na região, mas não conseguiu identificar os vândalos.