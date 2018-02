Agência reguladora prevê tarifa mais barata em 2013 A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) estima que, a partir do ano que vem, os preços cobrados pelo serviço de pedágio eletrônico no Estado possam ser reduzidos. Isso poderá ocorrer porque uma nova tecnologia de "tag" - a de 915 megahertz (MHz) - começará a ser usada nos pedágios.