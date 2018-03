Agência reavalia atestados para comissários A Anac também estuda acabar com a exigência do Certificado da Capacidade Física dos comissários de bordo, emitido por centros de medicina da Aeronáutica e clínicas credenciadas, e substituí-lo por um atestado fornecido por um médico do trabalho das empresas aéreas ou terceirizado. Hoje, o processo de avaliação da saúde dos aeronautas é semelhante ao dos pilotos e inclui critérios ligados às especificidades da atividade em aeronaves.