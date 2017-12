Agência federal aprova transposição do Jaguari para o Atibainha

BRASÍLIA - A Agência Nacional de Águas (ANA) aprovou a obra de interligação entre os reservatórios do Rio Jaguari e o Rio Atibainha, que compõe o Sistema Cantareira. A decisão foi anunciada na tarde desta sexta-feira, 16, após reunião de técnicos da ANA e representantes dos governo de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O Jaguari integra a bacia do Rio Paraíba do Sul e o Atibainha compõe a bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). A obra de interligação, que na prática fará uma transposição de um rio para o outro, foi apresentada no início do ano passado pelo governo paulista como parte das soluções para a seca do Cantareira.

A transposição, contudo, só deverá ser concluída em 2016. Isso porque a ANA e os governos dos Estados irão apresentar as regras de operação dos reservatórios do Paraíba do Sul, cujo comitê deverá realizar novas audiências públicas antes de aprovar a medida.

"A operação da interligação entre os reservatórios das duas bacias só terá início quando as obras estiverem concluídas e começarem a valer as novas regras de operação dos reservatórios do Paraíba do Sul, portanto, a interligação não irá ocorrer no atual período hidrológico, quando os níveis dos reservatórios estão muito baixos", explicou a ANA, em nota.