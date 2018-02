Agência de publicidade vai custar R$ 17 mi

"Só depois é que poderemos anunciar as audiências públicas que faremos neste ano para discutir os novos rumos da cidade, a partir da aprovação do novo Plano Diretor, do novo Código de Obras e da nova legislação do uso e ocupação do solo", diz.

Segundo Américo, as próximas campanhas publicitárias terão como foco atrair a participação popular para esses três projetos de lei. "Nossa intenção é colher opiniões já no primeiro semestre sobre todas essas mudanças." Para não perder os prazos, a Câmara estuda negociar com a Prefeitura a divulgação das audiência.

No ano passado, a Casa investiu em campanhas na mídia para fortalecer o serviço da Ouvidoria, criado a partir de 2011. Outro foco da divulgação foi o projeto de lei que criou um alvará provisório de até 4 anos para comerciantes que precisam se regularizar na Prefeitura. / A.F.