Agência bancária é explodida pela sexta vez em Sorocaba

SOROCABA – Uma agência bancária do Bradesco ficou destruída durante ataque a caixas eletrônicos, na madrugada desta quarta-feira (1), no bairro Brigadeiro Tobias, em Sorocaba. Foi o sexto assalto com o uso de explosivos à mesma agência no período de um ano. A explosão arrancou a fachada, estilhaçou os vidros e lançou uma grade contra um prédio vizinho. Estilhaços e detritos espalharam-se pela rua. Uma padaria próxima também sofreu danos.

A primeira explosão, seguida de outra mais forte, ocorreu por volta das 3h30. Moradores foram acordados pelo abalo provocado nas casas e chegaram a ver um carro preto seguindo em direção à rodovia Raposo Tavares. A área foi isolada para a perícia, mas ninguém foi preso. O valor levado pelos bandidos não foi informado. O último ataque havia ocorrido em 20 de agosto último – na fuga, os bandidos dispararam tiros de fuzil para o alto. Em todo o Estado, de janeiro a agosto deste ano, foram registrados 111 assaltos a bancos, a maioria com uso de explosivos. No mesmo período do ano passado haviam sido 168.