Agência bancária é atacada pela nona vez em Sorocaba

SOROCABA - Criminosos armados com fuzis explodiram uma agência do banco Bradesco, na madrugada desta sexta-feira, 8, no bairro Brigadeiro Tobias, em Sorocaba, no interior de São Paulo. É a nova vez que a mesma agência é atacada. Os bandidos renderam o motorista de um ônibus e usaram o veículo para bloquear a principal avenida do bairro. Eles ainda estenderam cabos de aço na via para dificultar eventual ação da polícia. Pelo menos sete pessoas participaram do ataque.

As explosões arrebentaram os caixas e destruíram a agência. Os criminosos fugiram em três veículos. O valor levado não foi divulgado. A Polícia Militar fez buscas na região, mas não conseguir achar os criminosos. Um carro preto chegou a ser perseguido em Votorantim, mas escapou do cerco.

Imagens de câmeras de monitoramento serão usadas na tentativa de identificar o bando. A agência é a única do bairro, que fica distante do centro de Sorocaba. O último ataque com explosivos aconteceu em outubro de 2015.